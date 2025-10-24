बिहार चुनाव 2025: समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल और आजम खान समेत लिस्ट में ये नाम शामिल

बिहार में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक महागठबंधन के घटक दलों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि सपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे हैं। बता दें कि बिहार में BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्ष के महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। महागठबंधन में RJD-कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की पार्टी 'VIP' शामिल है। वहीं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है।