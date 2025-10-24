Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल और आजम खान समेत लिस्ट में ये नाम शामिल

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जानिए, लिस्ट में अखिलेश यादव आजम खान समेत किस-किस का नाम शामिल है?

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

samajwadi party released list of star campaigners for bihar elections 2025

समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट।

Bihar Elections 2025: समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का नाम भी शामिल है।

समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट

अपने 20 प्रमुख नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने रखा है। लिस्ट में सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज का नाम भी शामिल है। वहीं, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी सपा ने स्टार प्रचारक बनाया है।

SP ने बिहार चुनाव में किसे स्टार प्रचारक बनाया?

अन्य स्टार प्रचारकों में किरणमय नंदा, सांसद अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, लालजी वर्मा, छोटेलाल खरवार, राजीव राय, सनातन पांडेय, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, विधायक तेज प्रताप सिंह यादव और ओम प्रकाश सिंह का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष काशीनाथ यादव और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं।

बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला

बिहार में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक महागठबंधन के घटक दलों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि सपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे हैं। बता दें कि बिहार में BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्ष के महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। महागठबंधन में RJD-कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की पार्टी 'VIP' शामिल है। वहीं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है।

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 121 सीटों पर 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 315 नामांकन अवैध पाए गए और 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए।

इसके अलावा 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिसमें 1,302 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 70 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। जांच के बाद 389 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द किया गया। दो चरणों में मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बिहार चुनाव 2025: समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल और आजम खान समेत लिस्ट में ये नाम शामिल

