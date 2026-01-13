Sapna Choudhary Court Relief: सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट पर लगा प्रतिबंध हटा, विदेश जाने का रास्ता साफ

यह फैसला केवल सपना चौधरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जिनके खिलाफ मामले लंबित होने के बावजूद जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश साफ संदेश देता है कि“कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है।” इस फैसले के बाद अब सपना चौधरी का पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। विदेश यात्रा पर लगी रोक समाप्त हो गई है। वे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगी। यह राहत उनके करियर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।