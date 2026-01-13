13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Sapna Choudhary Court Relief: सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट पर लगा प्रतिबंध हटा, विदेश जाने का रास्ता साफ

Sapna Choudhary Latest: मशहूर स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही दस साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने और विदेश यात्रा पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 13, 2026

पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का आदेश रद्द, 10 साल के लिए रिन्यू करने का निर्देश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का आदेश रद्द, 10 साल के लिए रिन्यू करने का निर्देश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Sapna Choudhary Gets Major Relief from Lucknow High Court: मशहूर हरियाणवी डांसर और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनका पासपोर्ट दस वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाए। इसके साथ ही, विदेश यात्रा पर लगी सभी प्रशासनिक बाधाएं भी समाप्त हो गई हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सपना चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में जमानत आदेश में विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है, तब केवल मुकदमे लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन माना

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि पासपोर्ट न मिलना किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजीविका पर सीधा प्रहार करता है। कोर्ट के अनुसार,अनुच्छेद 21 व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है.अनुच्छेद 19 उसे स्वतंत्र रूप से पेशा और व्यवसाय करने की आज़ादी देता है। ऐसे में बिना ठोस कारण किसी नागरिक को विदेश यात्रा से रोकना या पासपोर्ट नवीनीकरण से वंचित रखना असंवैधानिक है।

किस आदेश को दी गई थी चुनौती

सपना चौधरी ने अपनी याचिका में 30 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनका पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति खारिज कर दी गई थी। संबंधित प्राधिकरण का तर्क था कि सपना चौधरी ने विदेश यात्रा की अवधि, देश और उद्देश्य से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को पहले पासपोर्ट ही न दिया जाए और फिर उससे यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम मांगा जाए, यह अपने आप में विरोधाभासी है।”

जानी-मानी स्टेज परफॉर्मर हैं सपना चौधरी

सुनवाई के दौरान सपना चौधरी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय स्टेज परफॉर्मर हैं। उन्हें समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डांस शो के लिए आमंत्रण मिलते रहते हैं। विदेशों में कार्यक्रम करने के लिए वैध पासपोर्ट अनिवार्य होता है। ऐसे में पासपोर्ट न मिलने के कारण उनके पेशेवर करियर, आय और प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ रहा था। याचिका में यह भी कहा गया कि यह स्थिति उनके लिए आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से नुकसानदायक है।

2018 के मामले में पहले ही मिल चुकी है जमानत

याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि सपना चौधरी के खिलाफ वर्ष 2018 में लखनऊ के आशियाना थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। उस जमानत आदेश में कहीं भी विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। कोर्ट ने इस बिंदु को बेहद अहम मानते हुए कहा कि जब सक्षम न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है और विदेश जाने पर रोक नहीं लगाई गई है, तब प्रशासनिक स्तर पर ऐसी पाबंदी लगाना उचित नहीं है।”

फरार होने की कोई आशंका नहीं

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की कि सपना चौधरी का सामाजिक और पारिवारिक आधार भारत में मजबूत है। वह एक सार्वजनिक जीवन जीने वाली कलाकार हैं, जिनकी पहचान, परिवार और कामकाज सभी देश में केंद्रित हैं।
न्यायालय ने कहा कि उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है,न ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिससे यह लगे कि वह न्यायिक प्रक्रिया से बचना चाहती हैं। ऐसे में उन्हें अनिश्चितकाल तक पासपोर्ट से वंचित रखना न तो न्यायसंगत है और न ही कानूनी।

प्रशासनिक फैसलों पर न्यायिक संतुलन की मिसाल

यह फैसला केवल सपना चौधरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जिनके खिलाफ मामले लंबित होने के बावजूद जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश साफ संदेश देता है कि“कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है।” इस फैसले के बाद अब सपना चौधरी का पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। विदेश यात्रा पर लगी रोक समाप्त हो गई है। वे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगी। यह राहत उनके करियर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना हैदराबाद पुलिस ने छह फरार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
लखीमपुर खेरी
पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चला सघन अभियान (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Sapna Choudhary Court Relief: सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट पर लगा प्रतिबंध हटा, विदेश जाने का रास्ता साफ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण सिंह के साथ वायरल वीडियो पर उठा सवालों का तूफान

बृजभूषण सिंह के साथ महिला का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, महिला ने दी सफाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

KGMU में हड़कंप: FIR नहीं तो OPD बंद, अपर्णा यादव विवाद में डॉक्टरों का आर-पार का ऐलान

KGMU में बवाल: अपर्णा यादव विवाद के बाद डॉक्टरों का अल्टीमेटम, FIR नहीं तो OPD बंद (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

कंपकंपाती रातें, पाले का डर और शीतलहर का कहर, पश्चिमी यूपी फिर ठिठुराने को मजबूर

तापमान में गिरावट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर और पाले का खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

कमीशनखोरी मामले में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश फंसे, SIT ने बनाया आरोपी, पूछताछ की तैयारी तेज

कमीशनखोरी मामले में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने बनाया आरोपी, पूछताछ की तैयारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 5 IAS बने अपर मुख्य सचिव, संजय प्रसाद समेत इन अधिकारियों के नाम शामिल

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.