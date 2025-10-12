Run for Unity 2025: लौह पुरुष की जयंती पर गूंजेगी एकता की हुंकार – यूपी में 31 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य यूनिटी मार्च

योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता में कहा कि आज जो भारत हमें अखंड स्वरूप में दिखाई देता है, उसका श्रेय सरदार पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। उन्होंने कहा, “उस समय सैकड़ों रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं। जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने मनमानी की कोशिश की, लेकिन लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की एक न चली। अंततः दोनों रियासतें भारत का हिस्सा बनीं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत जिस रूप में एकजुट है, वह सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की नींव का ही परिणाम है।