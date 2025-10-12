Run for Unity 2025: लौह पुरुष की जयंती पर गूंजेगी एकता की हुंकार – यूपी में 31 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य यूनिटी मार्च

प्रदेशभर में खिलाड़ी, कलाकार और युवा बनेंगे ‘रन फॉर यूनिटी’ का हिस्सा (फोटो सोर्स : Patrika)
Sardar Patel 150: भारत रत्न और देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक माह तक चलने वाला ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इस आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक प्रदेशभर में जन-जागरण, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन “अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत” की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से हर जिले के पांच खिलाड़ी, कलाकार और युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये सभी युवा गुजरात के करमसद (सरदार पटेल की जन्मभूमि) से केवड़िया (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) तक 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश सरकार इन्हें चार प्रमुख केंद्रों से बस के माध्यम से करमसद भेजेगी, जहां से यह ऐतिहासिक यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा 31 अक्टूबर (सरदार पटेल की जयंती) से 26 नवंबर (संविधान दिवस) तक चलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र में तीन दिवसीय 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित की जाएगी। यह यात्रा विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए निकलेगी और स्थानीय जनता को एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संदेश से जोड़ेगी। पद यात्रा से पूर्व जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम भी होंगे-
मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजित की जाएगी। इसमें सरकारी अधिकारी, स्कूल-कॉलेजों के छात्र, एनसीसी, एनएसएस और समाजसेवी संगठन शामिल होंगे। साथ ही, “नशा मुक्त भारत”, “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल फॉर ग्लोबल” जैसे अभियानों को भी इस आयोजन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता, सेवा और दृढ़ता की मिसाल है, और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही युवा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता में कहा कि आज जो भारत हमें अखंड स्वरूप में दिखाई देता है, उसका श्रेय सरदार पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। उन्होंने कहा, “उस समय सैकड़ों रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं। जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने मनमानी की कोशिश की, लेकिन लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की एक न चली। अंततः दोनों रियासतें भारत का हिस्सा बनीं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत जिस रूप में एकजुट है, वह सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की नींव का ही परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से हर वर्ष 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिन से भाजपा और सरकार द्वारा ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजन को और भव्य बनाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी-
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। सांसद, विधायक, मंत्री, एनसीसी कैडेट, एनएसएस वालंटियर और सामाजिक संगठन एक साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि “यह सिर्फ एक स्मृति समारोह नहीं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता का जश्न है। सरदार साहब ने जो भारत बनाया, आज हम उसकी रक्षा और समृद्धि का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।”
कार्यक्रम का समापन 26 नवंबर, यानी संविधान दिवस के अवसर पर होगा। इस दिन देशभर में एक साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा और एकता की शपथ ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का सपना था, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत”, और इस एक माह का यूनिटी मार्च उसी दिशा में एक सशक्त कदम है।
