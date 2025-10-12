Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Run for Unity 2025: लौह पुरुष की जयंती पर गूंजेगी एकता की हुंकार – यूपी में 31 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य यूनिटी मार्च

Sardar @150 Unity March: भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ का आयोजन होगा। 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में पदयात्रा, रन फॉर यूनिटी, सांस्कृतिक व जन जागरण कार्यक्रम होंगे।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 12, 2025

प्रदेशभर में खिलाड़ी, कलाकार और युवा बनेंगे ‘रन फॉर यूनिटी’ का हिस्सा (फोटो सोर्स : Patrika)

प्रदेशभर में खिलाड़ी, कलाकार और युवा बनेंगे ‘रन फॉर यूनिटी’ का हिस्सा (फोटो सोर्स : Patrika)

Sardar Patel 150: भारत रत्न और देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक माह तक चलने वाला ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इस आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक प्रदेशभर में जन-जागरण, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन “अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत” की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, यूपी के युवा बनेंगे हिस्सा

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से हर जिले के पांच खिलाड़ी, कलाकार और युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये सभी युवा गुजरात के करमसद (सरदार पटेल की जन्मभूमि) से केवड़िया (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) तक 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश सरकार इन्हें चार प्रमुख केंद्रों से बस के माध्यम से करमसद भेजेगी, जहां से यह ऐतिहासिक यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा 31 अक्टूबर (सरदार पटेल की जयंती) से 26 नवंबर (संविधान दिवस) तक चलेगी।

हर लोकसभा क्षेत्र में निकलेगी पदयात्रा, होंगे जागरूकता कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र में तीन दिवसीय 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित की जाएगी। यह यात्रा विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए निकलेगी और स्थानीय जनता को एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संदेश से जोड़ेगी। पद यात्रा से पूर्व जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम भी होंगे-

  • निबंध लेखन प्रतियोगिता : “भारत की एकता और सरदार पटेल का योगदान” विषय पर
  • वाद-विवाद प्रतियोगिता : “आधुनिक भारत के निर्माता – लौह पुरुष सरदार पटेल”
  • संगोष्ठी और सेमिनार : शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों में
  • नुक्कड़ नाटक और लोक कार्यक्रम : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में
  • योग शिविर, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता अभियान : लोगों को आत्मनिर्भर भारत के संदेश से जोड़ने के लिए

‘रन फॉर यूनिटी’ और जन-जागरण की तैयारी तेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजित की जाएगी। इसमें सरकारी अधिकारी, स्कूल-कॉलेजों के छात्र, एनसीसी, एनएसएस और समाजसेवी संगठन शामिल होंगे। साथ ही, “नशा मुक्त भारत”, “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल फॉर ग्लोबल” जैसे अभियानों को भी इस आयोजन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता, सेवा और दृढ़ता की मिसाल है, और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही युवा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

लौह पुरुष की दूरदर्शिता से बना अखंड भारत

योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता में कहा कि आज जो भारत हमें अखंड स्वरूप में दिखाई देता है, उसका श्रेय सरदार पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। उन्होंने कहा, “उस समय सैकड़ों रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं। जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने मनमानी की कोशिश की, लेकिन लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की एक न चली। अंततः दोनों रियासतें भारत का हिस्सा बनीं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत जिस रूप में एकजुट है, वह सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की नींव का ही परिणाम है।

2014 से मनाया जा रहा है ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से हर वर्ष 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिन से भाजपा और सरकार द्वारा ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजन को और भव्य बनाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी-

  • राष्ट्रीय स्तर पर पदयात्रा
  • एकता संदेश रैली
  • सरदार पटेल पर आधारित प्रदर्शनी
  • युवा संवाद एवं प्रेरक भाषण
  • डिजिटल माध्यमों पर एकता अभियान (#UnityMarch150)
  • कार्यक्रमों में मिलेगा प्रमाणपत्र, होगी युवा भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। सांसद, विधायक, मंत्री, एनसीसी कैडेट, एनएसएस वालंटियर और सामाजिक संगठन एक साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि  “यह सिर्फ एक स्मृति समारोह नहीं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता का जश्न है। सरदार साहब ने जो भारत बनाया, आज हम उसकी रक्षा और समृद्धि का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।”

समापन 26 नवंबर को संविधान दिवस पर

कार्यक्रम का समापन 26 नवंबर, यानी संविधान दिवस के अवसर पर होगा। इस दिन देशभर में एक साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा और एकता की शपथ ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का सपना था, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत”, और इस एक माह का यूनिटी मार्च उसी दिशा में एक सशक्त कदम है।

UP Police Action: दीपावली से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई- 25 अक्टूबर तक रोजाना भेजनी होगी रिपोर्ट
लखनऊ
डीजीपी मुख्यालय ने दिए सख्त निर्देश (Photo source: police WhatsApp group)

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

दिवाली पर एक दिन की होगी ‘विशेष यात्रा’, दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

special one day travel package from lucknow to Ayodhya
लखनऊ

UP Police Action: दीपावली से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई- 25 अक्टूबर तक रोजाना भेजनी होगी रिपोर्ट

डीजीपी मुख्यालय ने दिए सख्त निर्देश (Photo source: police WhatsApp group)
लखनऊ

मायावती का BJP पर तंज, कहा- महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं नहीं ले रहीं रुकने का नाम, सरकार को…

mayawati taunts bjp UP Politics
लखनऊ

UP Police: रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दरिंदे नहीं रुके-राजधानी में नाबालिग से दरिंदगी की घटना ने हिलाया सबको, दो गिरफ्तार, तीन फरार

तीन फरार, पुलिस ने शुरू की सघन तलाश (फोटो सोर्स : ritesh singh )
लखनऊ

‘राजभर अब भाजपा की कठपुतली’, सपा नेता का तंज- NDA का बिखराव तय, इंडिया गठबंधन बना मजबूत

Bihar chunav
लखनऊ
