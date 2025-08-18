Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

SGPGI के सलोनी हार्ट सेंटर को SBI फाउंडेशन का ₹10 करोड़ सहयोग, मुख्यमंत्री योगी ने किया ICU प्रोजेक्ट का शुभारंभ

SGPGI: लखनऊ के एसजीपीजीआई में संचालित सलोनी हार्ट सेंटर को एसबीआई फाउंडेशन से ₹10 करोड़ का सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अब तक 300 से अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी हो चुकी है और सेंटर का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 18, 2025

हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगी नई उम्मीद-SGPGI को SBI फाउंडेशन का ₹10 करोड़ सहयोग (फोटो सोर्स : Social Media/whatsapp)
हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगी नई उम्मीद-SGPGI को SBI फाउंडेशन का ₹10 करोड़ सहयोग (फोटो सोर्स : Social Media/whatsapp)

SGPGI Lucknow : उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए हृदय रोग उपचार में एक नई राह खुली है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ के सलोनी हार्ट सेंटर को अब और अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस परियोजना के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने ₹10 करोड़ का सहयोग प्रदान किया है, जिससे सेंटर को नवीनतम तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि “प्रदेश में बच्चों के हृदय रोगों के लिए उच्च स्तरीय उपचार की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सलोनी हार्ट सेंटर इस कमी को दूर कर रहा है और हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद भर रहा है।”

सलोनी हार्ट सेंटर की उपलब्धियां

  • यह सेंटर बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों के इलाज के लिए समर्पित है।
  • डेढ़ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योगी ने इसका शुभारंभ किया था।
  • अब तक 300 से अधिक बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी हो चुकी है।
  • पहला चरण पूर्णतः सक्रिय, अब दूसरे चरण की शुरुआत भी तेजी से हो रही है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेंटर 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रत्यक्ष सुफल है और प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला रहा है।

एसबीआई फाउंडेशन का योगदान

  • एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए ₹10 करोड़ का उपयोग
  • आईसीयू को आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस करने में होगा।
  • नवीनतम ऑपरेशन उपकरण और जीवन रक्षक मशीनें खरीदी जाएंगी।
  • हार्ट सर्जरी और बच्चों के पोस्ट-ऑपरेटिव केयर की गुणवत्ता बढ़ेगी।
  • मुख्यमंत्री योगी ने फाउंडेशन के इस प्रयास की खुलकर सराहना की और कहा कि “सरकार और समाज के साझा प्रयास से ही बच्चों के जीवन की रक्षा संभव है।”

सलोनी हार्ट फाउंडेशन के प्रयासों को सम्मान

सीएम योगी ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन की संचालक दंपति श्रीमती मिली सेठ और श्री हिमांशु सेठ के समर्पण को सराहा। उनके प्रयासों से यह सेंटर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बच्चों के हृदय रोगों के इलाज का केंद्र बनता जा रहा है।

पूर्व की उपलब्धियां और भविष्य की राह

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश ने पूर्व में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा “जैसे हमने इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण पाया, वैसे ही बच्चों के हृदय रोग के इलाज में भी ठोस प्रगति हो रही है। सलोनी हार्ट सेंटर इस दिशा में मील का पत्थर बनेगा।”

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख हस्तियां

इस अवसर पर, एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ. आर.के. धीमन ने सेंटर की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सलोनी हार्ट फाउंडेशन, एसबीआई फाउंडेशन, एसजीपीजीआई प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

समाज और सरकार का साझा संकल्प

इस पहल से न केवल बच्चों के हृदय रोगों का उच्चस्तरीय इलाज संभव होगा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में नए मानक भी स्थापित होंगे। योगी सरकार के प्रयास और समाज के सहयोग से उत्तर प्रदेश अब मेडिकल सेवाओं में अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है।

मुख्य बिंदु

  • ₹10 करोड़ सहयोग – एसबीआई फाउंडेशन का योगदान।
  • सलोनी हार्ट सेंटर में 300+ बच्चों की सफल सर्जरी।
  • दूसरा चरण होगा और अधिक अत्याधुनिक।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रोजेक्ट का शुभारंभ।
  • 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रत्यक्ष सुफल।
  • मिली और हिमांशु सेठ के प्रयासों को सराहना।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SGPGI के सलोनी हार्ट सेंटर को SBI फाउंडेशन का ₹10 करोड़ सहयोग, मुख्यमंत्री योगी ने किया ICU प्रोजेक्ट का शुभारंभ

