SGPGI के सलोनी हार्ट सेंटर को SBI फाउंडेशन का ₹10 करोड़ सहयोग, मुख्यमंत्री योगी ने किया ICU प्रोजेक्ट का शुभारंभ

SGPGI Lucknow : उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए हृदय रोग उपचार में एक नई राह खुली है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ के सलोनी हार्ट सेंटर को अब और अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस परियोजना के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने ₹10 करोड़ का सहयोग प्रदान किया है, जिससे सेंटर को नवीनतम तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि “प्रदेश में बच्चों के हृदय रोगों के लिए उच्च स्तरीय उपचार की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सलोनी हार्ट सेंटर इस कमी को दूर कर रहा है और हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद भर रहा है।”