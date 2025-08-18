KGMU का करिश्मा: सिर में आर-पार लोहे की छड़, मासूम कार्तिक की जान बची

जैसे ही कार्तिक को KGMU के इमरजेंसी विभाग में लाया गया, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने तुरंत गंभीरता को भांप लिया और उसे न्यूरो सर्जरी विभाग रेफर किया। विभागाध्यक्ष डॉ. के.के. सिंह ने मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाला और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवाई। ऑपरेशन टीम में डॉ. अंकुर बजाज, डॉ. सौरभ रैना, डॉ. जैसन गोलमी और डॉ. अंकिन बसु शामिल रहे। इन डॉक्टरों ने न केवल तकनीकी रूप से जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई, बल्कि ऑपरेशन के दौरान धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय भी दिया। डॉ. के.के. सिंह ने बताया, “यह बेहद चुनौतीपूर्ण मामला था। सिर में फंसी धातु की छड़ को निकालने में slightest गलती भी बच्चे की जान ले सकती थी। हमें दिमाग की नसों और संवेदनशील हिस्सों को बचाते हुए काम करना था।”