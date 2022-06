यूपी में स्कूलों के नियमों में बड़े बदलाव, इस तारीख से लगेंगी क्लासेज, समय और अटेंडेंस का नया नियम

Schools Update in UP: उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले कई बड़े बदलाव किए गए हैं। समय और छात्रों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई।

उत्तर प्रदेश में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन शैक्षिक कलेंडर के अनुसार स्कूल खुलने वाले हैं। कैलेंडर की अनुसार 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन पहले शिक्षकों के लिए स्कूल खुलेंगे। इसके बाद बच्चों के लिए 4 जुलाई से क्लासेज लगेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों के समय से लेकर, यूनिफॉर्म और उपस्थिति के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया। शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लापरवाही को देखते हुए नए नियमों में बदलाव हुआ है।

