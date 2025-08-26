Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Lucknow Raebareli Accident: लखनऊ-रायबरेली हाईवे पर स्कॉर्पियो पलटी, स्टेयरिंग रॉड टूटा – चालक की जान बची  

लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर सुबह बड़ा हादसा टल गया। स्कॉर्पियो का स्टेयरिंग रॉड अचानक टूटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक को मामूली चोटें आईं। समय पर मिली मदद से उसकी जान बच गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 26, 2025

लखनऊ–रायबरेली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स : Social Media / FB)
लखनऊ–रायबरेली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स : Social Media / FB)

Lucknow Raebareli Road Accident: लखनऊ से रायबरेली जाते समय सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टलते-टलते रह गया, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का स्टेयरिंग रॉड अचानक टूट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि देखते ही देखते गाड़ी सड़क किनारे जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि चालक को मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई।

सुबह का सफ़र और अचानक हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 8:30 बजे की है। स्कॉर्पियो कार लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रही थी। वाहन की रफ्तार सामान्य थी और सड़क पर ट्रैफिक भी अपेक्षाकृत कम था। अचानक बीच रास्ते में वाहन का स्टेयरिंग रॉड टूट गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी ज़िगज़ैग होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे की आवाज़ सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े। धूल का गुबार छंटने पर देखा गया कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया है।

चालक की हालत स्थिर, समय पर मिली मदद

गाड़ी चला रहे युवक को स्थानीय लोगों ने तुरंत बाहर निकाला और नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों के अनुसार उसे सिर और हाथ में हल्की चोटें आई हैं, लेकिन हालत पूरी तरह स्थिर है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

वाहन की खराबी बनी हादसे का कारण

हादसे की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वाहन के स्टेयरिंग सिस्टम में यांत्रिक खराबी थी। स्टेयरिंग रॉड के टूटने के पीछे लंबे समय से रखरखाव की कमी, पार्ट्स की पुरानी अवस्था या अचानक हुए झटके को कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हादसे अक्सर तब होते हैं जब वाहन की नियमित सर्विसिंग नहीं की जाती या स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता ठीक नहीं होती।

प्रत्यक्षदर्शियों का बयान

पास से गुजर रहे एक ट्रक चालक ने बताया, “मैंने देखा कि गाड़ी अचानक डगमगाने लगी। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि वाहन को संभाल ले, लेकिन कार सीधा पलट गई। यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।” वहीं सड़क किनारे दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने बताया, “धमाके की आवाज़ आई तो हम भागकर पहुँचे। ड्राइवर खुद बोल रहा था और होश में था, यह देखकर हमें राहत मिली। लोगों ने तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस और एंबुलेंस बुला ली।”

सड़क सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और वाहन की नियमित जांच की आवश्यकता पर सवाल खड़ा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा से पहले वाहन के स्टेयरिंग, ब्रेक, टायर और इंजन की जाँच अनिवार्य होनी चाहिए, खासकर तब जब लंबी दूरी तय करनी हो। वाहन तकनीकी विशेषज्ञ अरुण वर्मा ने कहा, “स्टेयरिंग रॉड वाहन के नियंत्रण का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी खराबी सीधे जानलेवा साबित हो सकती है। अगर समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।”

पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई

मौके पर पहुँची पुलिस ने वाहन को सड़क किनारे सुरक्षित कराया और यातायात को सामान्य करने में मदद की। पुलिस ने बताया कि यह प्राथमिक रूप से तकनीकी खराबी का मामला लग रहा है, फिर भी विस्तृत जांच के लिए वाहन को मैकेनिकल टीम के हवाले किया जाएगा। स्थानीय थाने के प्रभारी निरीक्षक ने कहा, “हमने वाहन के मालिक से संपर्क किया है। हादसे में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।”

लोगों के लिए चेतावनी

यह हादसा सभी वाहन चालकों के लिए चेतावनी है कि चाहे वाहन नया हो या पुराना, लंबी यात्रा पर निकलने से पहले उसके अहम हिस्सों की सही जांच कर लेना बेहद जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

