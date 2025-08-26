Lucknow Raebareli Accident: लखनऊ-रायबरेली हाईवे पर स्कॉर्पियो पलटी, स्टेयरिंग रॉड टूटा – चालक की जान बची  

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 8:30 बजे की है। स्कॉर्पियो कार लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रही थी। वाहन की रफ्तार सामान्य थी और सड़क पर ट्रैफिक भी अपेक्षाकृत कम था। अचानक बीच रास्ते में वाहन का स्टेयरिंग रॉड टूट गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी ज़िगज़ैग होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे की आवाज़ सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े। धूल का गुबार छंटने पर देखा गया कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया है।