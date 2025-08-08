सचिव या प्रधान नहीं कर सकेंगे PM आवास के आवंटन में गड़बड़; ये ‘राम-बाण’ तरीका रोकेगा फर्जीवाड़ा!

जनवरी महीने के पहले सप्ताह से लेकर 15 मई तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे हुआ। सर्वे की आखिरी तिथि 30 अप्रैल पहले शासन ने तय की थी। 15 दिन का समय बाद में बढ़ा दिया गया। योजना के तहत इस बार सेल्फ सर्वे का भी विकल्प दिया गया था। इसी के तहत कुछ लोगों ने App को डाउनलोड कर आवेदन किया। डाटा को जांच के लिए शासन स्तर से भेजा गया है।