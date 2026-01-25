Section 163: लखनऊ में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक आयोजन प्रस्तावित हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, शब-ए-बारात, वेलेंटाइन डे, रमजान माह, होली और महाशिवरात्रि जैसे पर्व इस अवधि में पड़ रहे हैं। इन सभी अवसरों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।