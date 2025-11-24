राजा भैया की पत्नी पर गंभीर आरोप: 70 दुकानों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की शिकायत

राजा भैया और भानवी सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट
लखनऊ के हजरतगंज थाने में कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह पर उनकी ही मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि फर्जी किरायानामा बनवाकर 70 दुकानों का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट अवैध रूप से वसूला गया।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। उनकी मां मंजुला सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना 70 दुकानों के लिए एक फर्जी किरायानामा तैयार किया गया। इस दस्तावेज़ के आधार पर दुकानों का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूला गया। जबकि इसकी अनुमति उन्होंने कभी नहीं दी।
मंजुला सिंह के अनुसार, यह पूरा खेल उनके पुराने मैनेजर राजेश प्रताप सिंह ने खेला। शिकायत में कहा गया है कि राजेश ने वर्षों की भरोसेमंद नौकरी के दौरान उनके नाम से एक झूठा किरायानामा तैयार किया। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेज़ के किसी भी पन्ने पर उनके हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। फिर भी उसे वैध दस्तावेज़ बताकर इस्तेमाल किया गया। खासकर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले पन्ने पर हस्ताक्षर न होने के बावजूद उसका उपयोग वसूली के लिए किया गया।
शिकायत के अनुसार, जब इस कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और मंजुला सिंह ने राजेश को घर बुलाकर पूछताछ की, तो उसने अपनी गलती मान ली। राजेश ने यह भी स्वीकार किया कि वह यह सब भानवी सिंह के निर्देश पर कर रहा था। राजेश ने अपना मोबाइल फोन भी मंजुला सिंह को सौंप दिया। जिसमें किरायों की वसूली और कथित धोखाधड़ी से जुड़े चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज़ मौजूद बताए गए हैं।
मंजुला सिंह ने वह मोबाइल फोन पुलिस को साक्ष्य के तौर पर जमा करने की मांग की है। उनका कहना है कि दुकानों से वसूली मैनेजर ने खुद की, जबकि जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भानवी सिंह और राजेश प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हजरतगंज पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। मामला राजा भैया के परिवार से जुड़ा होने के चलते राजनीतिक हलकों में भी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है।
