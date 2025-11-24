राजा भैया की पत्नी पर गंभीर आरोप: 70 दुकानों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की शिकायत

मंजुला सिंह ने वह मोबाइल फोन पुलिस को साक्ष्य के तौर पर जमा करने की मांग की है। उनका कहना है कि दुकानों से वसूली मैनेजर ने खुद की, जबकि जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भानवी सिंह और राजेश प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हजरतगंज पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। मामला राजा भैया के परिवार से जुड़ा होने के चलते राजनीतिक हलकों में भी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है।