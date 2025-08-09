शहाबुद्दीन बरेलवी बोले- उत्तराखंड की त्रासदी एक आपदा, इसे मजहब का न दें रंग

शहाबुद्दीन बरेलवी ने शनिवार को सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल में आई त्रासदी एक प्रकार की आपदा है। इसे मजहब से जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा सपा सांसद एसटी हसन ने इस आपदा को मजहबी रंग दे दिया है। मौलाना ने कहा कि एसटी हसन का बयान बिल्कुल विपरीत है। यह आई आफत से हिन्दू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। यह आफत अचानक आई है। इस प्रकार की आपदाएं कुदरती तौर पर होती रहती है। ऐसी आपदाएं कभी ख़लिश हिन्दू इलाके में होती है तो कभी मुस्लिम इलाके में होती है। इसे जो लोग धर्म से जोड़ कर देखते हैं। तो उनकी बेवकूफी है।