शाकिबा ने अपने मुस्लिम ठेकेदार ब्वायफ्रेंड से करवाया हिंदू सहेली का दुष्कर्म

घर में घुसते ही अचानक अली वहां पहुंचा। उसने शाकिबा से कहा कि वह पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। शाकिबा ने पीड़िता को वहां से जाने की सलाह दी, लेकिन जब उसने विरोध किया, तो दोनों ने उसे बंधक बना लिया। अली ने पीड़िता की बातों को अनसुना करते हुए उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान शाकिबा ने पूरा घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड किया, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। किसी तरह अपनी जान बचाकर पीड़िता ऑटो से घर पहुंची और भाई को सारी आपबीती बताई।