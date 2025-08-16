Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

‘पिता की बदौलत नहीं, माफिया से लड़कर बनी विधायक’, पूजा पाल का रागिनी सोनकर पर पलटवार

समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा विधायक रागिनी सोनकर को एक करारा जवाब दिया है। पूजा पाल ने रागिनी सोनकर पर निशाना साधते हुए कहा, पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं है।”

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 16, 2025

Puja Pal,Ragini Sonkar,UP News, Samajwadi party, up latest news, up news in hindi, uttar pradesh, up politics, puja pal on ragini sonkar,पूजा पाल, रागिनी सोनकर, यूपी न्यूज़, उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी, सपा, यूपी की हिन्दी में खबरें, यूपी के हिन्दी में समाचार, यूपी के समाचार, अखिलेश यादव
सपा से निष्कासित विधायक पूजा ने सपा विधायक रागिनी सोनकर पर पलटवार किया है। PC: @poojaplofficial "X"

रागिनी सोनकर और पूजा पाल में वर्चस्व की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया है। अब रागिनी सोनकर पर पूजा पाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब वह न्याय के लिए अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगा रही थीं, तब रागिनी जैसे लोग अपने पिता की एंबेसडर कार में बड़े कॉलेजों में जाते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संघर्षों का मूल्य क्या पता होगा?

लेकिन फिर भी बता दूं..पूजा पाल उस PDA की पीड़ित महिला है जिसने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे।

पूजा पाल ने आगे कहा, "आदरणीय मैं पहले ही कह चुकी हूं मै चुनाव जीतने विधायक बनने के लिए राजनीति में आई ही नहीं । मैं न्याय के लिए राजनीति में आई ये बस एक माध्यम था आपने मुझे हराने के बजाय एक बार उस माफिया के अन्याय के खिलाफ मेरे संघर्ष का उल्लेख ही कर देते मै भी उसी PDA समाज की पीड़ित बेटी थी।"

रागिनी सोनकर का बयान

दरअसल, पूजा पाल के निष्कासन पर जब रागिनी सोनकर से सवाल किया गया था, तो उन्होंने पूछा था, "पूजा पाल कौन हैं? किस पार्टी में हैं?” जब पत्रकारों ने बताया कि वह सपा की विधायक हैं, तो रागिनी ने कहा, “अच्छा हुआ आपने यह बताया, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था।” रागिनी ने पूजा पाल के निष्कासन को सही ठहराते हुए कहा कि जनता और पार्टी ने उन पर भरोसा करके उन्हें चुना था, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया।

जानें पूरा विवाद

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि पूजा पाल दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी 2005 में अतीक अहमद ने हत्या कर दी थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 12:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘पिता की बदौलत नहीं, माफिया से लड़कर बनी विधायक’, पूजा पाल का रागिनी सोनकर पर पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.