उत्तराखंड त्रासदी को अल्लाह का इंसाफ कहना दानव स्वभाव का सबूत- बोले शहजाद पूनावाला

उनके इस बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनवाला ने बयान देते हुए कहा, '' सपा का मतलब अब 'सांप्रदायिक पार्टी' होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कांवड़ियों को आतंकवादी मानते हैं और रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन राज्यों के लोग दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते"