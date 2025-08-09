9 अगस्त 2025,

उत्तराखंड त्रासदी को अल्लाह का इंसाफ कहना दानव स्वभाव का सबूत- बोले शहजाद पूनावाला

Uttarakhand Tragedy: उत्तराखंड त्रासदी लेकर शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा दिए बयान पर निशाना साधा है। जानिए उन्होंने क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 09, 2025

उत्तराखंड त्रासदी को अल्लाह का इंसाफ कहना दानव स्वभाव का सबूत-शहजाद पूनावाला। फोटो सोर्स-X

Uttarakhand Tragedy: बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा का मतलब अब 'सांप्रदायिक पार्टी' होना चाहिए।

क्या दिया था एसटी हसन ने बयान

गौरतलब है कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर कहा था, '' बुलडोजर किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। कोई और इस दुनिया को चलाने वाला है जब उसका इंसाफ होता है तो कहीं से भी अपने आप को आदमी नहीं बचा पाता।'' इस प्राकृतिक आपदा को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर कथित बुलडोजर कार्रवाइयों से उन्होंने जोड़ा। इसे दूसरे धर्मों के सम्मान की कमी हसन ने बताया था।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का पलटवार

उनके इस बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनवाला ने बयान देते हुए कहा, '' सपा का मतलब अब 'सांप्रदायिक पार्टी' होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कांवड़ियों को आतंकवादी मानते हैं और रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन राज्यों के लोग दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' इतनी बड़ी त्रासदी आने पर वो (एसटी हसन)कहते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लोग दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते इसलिए ये अल्लाह का इंसाफ है। इस तरह की बातें करना दिखाता है कि वोटबैंक की पॉलेटिक्स में कितना नीचे गिर सकते हैं। उत्तराखंड के लोग इस प्रकार की दानव वाली बातों को कभी माफ नहीं करेंगे।''

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया पलटवार

एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा था, '' प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण मानवता के लिए दुखदाई हैं। सपा सांसद का बयान जख्मों पर नमक मिर्च लगाने वाला है। प्राकृतिक आपदा को भी मजहबी खांचे में बांटना शर्मनाक है। सपा ऐसे सांसद को दंडित करने की बजाय प्रोत्साहित करती है"।

बादल फटने की वजह से 4 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि हाल ही में उत्तारखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

UP Politics

