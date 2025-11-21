नशीली कोल्ड ड्रिंक देकर पत्नी को दोस्तों संग परोसा, विरोध पर पीटा,लखनऊ की बेटी पर दरिंदगी की हदें पार

Shocking Crime in Lucknow: राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों पर ऐसा घिनौना और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला आरोप लगाया है जो समाज की संवेदनाओं को झकझोर देता है। वजीरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पति पर आरोप लगाया कि वह कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर देता था और फिर अपने दोस्तों के साथ अनैतिक कार्य करवाता था। यही नहीं, इन घटनाओं के वीडियो और फोटो भी बनाए जाते थे। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा जाता था और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सतह पर आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस भी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।