UP Crime: पीजीआई क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला की बेरहमी से हत्या, लूटपाट का विरोध बना महंगी

बाबू खेड़ा गांव में हुई घटना से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जुटी गहन जांच में (फोटो सोर्स : Whatsapp )
Lucknow Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र स्थित बाबू खेड़ा गांव से एक भयावह और दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। शुक्रवार दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे बेखौफ बदमाशों ने एक घर में धावा बोलकर महिला रेनू यादव (45) की हत्या कर दी और घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूट ले गए। लुटेरों का यह दुस्साहस इलाके में आतंक और भय का कारण बन गया।
रेनू यादव अपने पति रमेश कुमार यादव और बेटे नितिन यादव के साथ बाबू खेड़ा गांव में रहती थीं। बताया जा रहा है कि घटना के समय रमेश यादव अपने काम पर गए हुए थे। इसी दौरान करीब साढ़े तीन बजे आधा दर्जन से अधिक बदमाश घर में घुस आए। सूत्रों के अनुसार, लुटेरों ने मां-बेटे को गन प्वाइंट पर पकड़ा और लॉकर की चाभी मांगी। जब रेनू यादव ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने किसी भारी वस्तु से उसका सिर हमला कर दिया। इस वार से रेनू की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना स्थल पर पहुंचे स्थानीय लोग और पड़ोसी बताते हैं कि घर का सामान बिखरा हुआ था और खून से लथपथ लाश बेड पर पड़ी मिली। घर के चारों ओर खून की छींटे और अस्त-व्यस्त सामान से यह स्पष्ट हो गया कि महिला ने बदमाशों के खिलाफ प्रतिरोध किया। पड़ोसियों का कहना है कि बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से घर से बाहर निकल गए और आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी।
घटना के दौरान रेनू का बेटा नितिन भी मौजूद था। लुटेरों के आतंक से वह सहम गया। जब लुटेरे घर से बाहर निकले, तो नितिन उनका पीछा करने लगा। हालांकि, वह कितनी दूरी तक गया और क्या हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पीजीआई क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फिंगरप्रिंट दस्ते की मदद से पूरी जगह की छानबीन की। फिलहाल, किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह मामला केवल लूटपाट और विरोध करने पर हत्या का नहीं लग रहा, बल्कि इसमें परिचितों का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस आधार पर पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि बदमाश रमेश यादव को भली-भांति जानते थे। इसलिए उन्हें शंका है कि यह हत्या पूर्व नियोजित हो सकती है। एसपी और स्थानीय थाना प्रभारी लगातार मामले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी संदिग्धों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पीजीआई क्षेत्र और बाबू खेड़ा गांव में यह घटना फैलते ही लोगों में भय और चिंता की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने इलाके के लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ पड़ोसी कहते हैं, “मुख्यमंत्री और डीजीपी के दावों के बावजूद बदमाश बेखौफ हैं। यह घटना हमारे लिए झटका है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर हमें सुरक्षा का भरोसा दिलाए।”
रेनू यादव के पति रमेश कुमार और बेटे नितिन की मानसिक स्थिति भी इस घटना से गहरी प्रभावित हुई है। परिवार का कहना है कि रेनू यादव केवल घर की व्यवस्थाओं में ही नहीं बल्कि परिवार की सहारा स्तंभ भी थीं। उनकी अचानक और हिंसक मृत्यु ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। सभी ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि दोषियों को जल्द न्याय के कठघरे में लाया जा सके।
इस प्रकार की घटनाएँ दर्शाती हैं कि दिनदहाड़े अपराधियों का बढ़ता आतंक आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के उपायों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराधी परिचितों और घर की स्थिति का फायदा उठाकर वारदात कर रहे हैं। ऐसे मामलों में नागरिक जागरूकता और पुलिस की सतर्कता दोनों की अहम भूमिका है।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने कुछ परिचितों और संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या के पीछे की पूरी योजना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने भी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और गांव वासियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
