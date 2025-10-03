UP Crime: पीजीआई क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला की बेरहमी से हत्या, लूटपाट का विरोध बना महंगी

रेनू यादव अपने पति रमेश कुमार यादव और बेटे नितिन यादव के साथ बाबू खेड़ा गांव में रहती थीं। बताया जा रहा है कि घटना के समय रमेश यादव अपने काम पर गए हुए थे। इसी दौरान करीब साढ़े तीन बजे आधा दर्जन से अधिक बदमाश घर में घुस आए। सूत्रों के अनुसार, लुटेरों ने मां-बेटे को गन प्वाइंट पर पकड़ा और लॉकर की चाभी मांगी। जब रेनू यादव ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने किसी भारी वस्तु से उसका सिर हमला कर दिया। इस वार से रेनू की मौके पर ही मौत हो गई।