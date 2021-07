25 साल तक मुफ्त चाहिए बिजली तो लगवाएं Solar Panel, मिल रही है भारी छूट, जानें- पूरी डिटेल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. Solar Panel Subsidy in Uttar Pradesh 2021- महंगी होती बिजली से परेशान हैं और बिजली बिल (Electricity Bill) के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोलर पैनल (Residential Rooftop Solar Projects) आपके लिए बेहतर विकल्प है। बिजली के बढ़ते दाम और घटती कमाई की वजह से लोग घरों में सोलर प्लांट लगवा रहे हैं। सोलर पैनल लगवाने में आपको एक बार पैसे लगाने होंगे और आपको 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने पर केंद्र 40 फीसदी की छूट दे रही जबकि राज्य सरकार 15 हजार से 30 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी (Subsidy) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। सोलर प्लांट लगवाने में कितना खर्चा आएगा? सब्सिडी कैसे मिलेगी? आपके घर के लिए कितने किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल लगवाना होगा। आज हम आपको ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने रहे हैं, ताकि आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकें।

यह भी पढ़ें : बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, घर बैठे उठाइये इस सुविधा का लाभ





आपके लिए कितने किलोवाट का सोलर प्लांट

Solar System for homes- आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर प्लांट सही है? साधारण भाषा में समझें तो अगर आपका बिजली का बिल 1000 रुपए आ रहा है तो आपके लिए एक किलोवाट का सोलर पैनल पर्याप्त है। लेकिन अगर 10 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है तो आपको 10 किलोवाट क्षमता वाले प्लांट को लगवाना चाहिए।

एयरकंडीशन (एसी) भी चलेगा

Running Air Conditioner On Solar System- जानकारों का कहना है कि एक किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल से आमतौर पर एक घर के जरूरत की बिजली पूरी हो जाती है। एक एयरकंडीशन (AC) भी चलाया जा सकता है। अगर एक एयरकंडीशनर चलाना है तो दो किलोवाट और दो एयर कंडीशनर चलाना है तो तीन किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल की जरूरत होगी।

यह भी पढ़ें : बिजली विभाग ने यूपी के उपभोक्ता के लिए शुरू की वाट्सएप बिजनेस सर्विस, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर बैठे मिलेंगी ये 5 सुविधाएं





कितना आएगा खर्च

solar panel cost- दो किलोवाट के आन ग्रिड सोलर पैनल की लागत करीब 1,25,000 रुपए है। इसमें सोलर पैनल, उसके इंस्टालेशन, मीटर और इनवर्टर शामिल हैं। केंद्र सरकार (अक्षय ऊर्जा मंत्रालय) की ओर से इस पर आपको 40 फीसदी तक की सब्सिडी मिल सकती है वहीं, यूपी सरकार 30 हजार रुपए तक की छूट दे रही है। ऐसे में दो किलोवाट तक के सौर ऊर्जा पैनल को लगवाने में आपकी करीब 50 हजार रुपए तक खर्च आएगा। अधिक जानकारी के लिए Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) से संपर्क करें।

कितनी मिलती है सब्सिडी

Solar Panel Subsidy in Uttar Pradesh 2021- राज्य सरकार एक से तीन किलोवाट के सोलर पैनल पर 15 हजार से 30 हजार रुपए तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से 40 फीसदी सब्सिडी मिलती है। तीन किलोवाट से 10 ऊपर 10 किलोवाट तक के पैनल पर राज्य सरकार की ओर से 15-30 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है वहीं, केंद्र सरकार पहले तीन किलोवाट पर 40 फीसदी और शेष 7 किलोवाट पर 20 फीसदी की सब्सिडी देता है।

यह भी पढ़ें : बस एक सूचना और आपके बैंक खाते में पहुंच जाएंगे 500 रुपए, ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक





कैसे मिलेगी सब्सिडी

Online/Offline Apply for Solar Panel Subsidy- सब्सिडी के लिए UPNEDA की वेबसाइड पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को तरह से आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद अपने क्षेत्र की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (DISCOM) में आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 8 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं-

1. Noida Power Company Limited

2. Kanpur Electric Supply Company Ltd.

3. Torrent Power Limited

4. Purvanchal Vidut Vitran Nigam Limited

5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd

6. Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

7. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

8. U.P. POWER CORPORATION LIMITED

मेंटेनेंस जीरो, 10 साल में बदलनी होगी बैटरी

solar panel maintenance- सोलर पैनलों की उम्र 25 वर्ष होती है। इसका मेटनेंस खर्च बेहद कम है। लेकिन हर 10 साल में एक बार बैटरी बदलनी होती है। बैटरी बदलने का खर्च करीब 20 हजार रुपए होता है।

यह भी पढ़ें : 2021 में 35वीं बार बढ़े दाम, 104 रुपए में प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, डीजल भी शतक के करीब