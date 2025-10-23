Akhilesh Yadav Birthday Celebrations: अखिलेश यादव का जन्मदिन: सपा का उत्सव और ‘प्रबल इंजन’ नारे के साथ नए संकल्प की झलक

सपा के नारे का प्रतीक इस बार “प्रबल इंजन की सरकार” है। इसका उद्देश्य जनता को याद दिलाना है कि पार्टी ने पिछली सरकारों में किस तरह से विकास के इंजन को गति दी थी और आगामी चुनाव में इसे फिर से पटरी पर लाने का संदेश देना है। संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पाण्डेय ने भी पार्टी मुख्यालय के बाहर विशेष होर्डिंग लगाई है, जिसमें अखिलेश यादव के कार्यों और योजनाओं का उल्लेख किया गया है। होर्डिंग पर यह भी लिखा गया है ,“समृद्धि की फिर बहेगी बयार जब आएगी 2027 में सपा की प्रबल इंजन सरकार।”इस प्रकार पार्टी ने जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आगामी चुनाव की तैयारी का एक अवसर भी बनाया है।