सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 8 मिलियन फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज सस्पेंड, आखिर ऐसा कैसे हुआ?

सपा के भीतर इस कदम को राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी समर्थक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कर रहे हैं। फेसबुक या उसकी मूल कंपनी मेटा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सामान्य तौर पर, पेज निलंबन की वजह “कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन”, “स्पैमिंग” या “भ्रामक सामग्री” बताई जाती है। लेकिन सपा नेताओं का कहना है कि पेज पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं था जो नियमों के खिलाफ हो। पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने तुरंत फेसबुक से संपर्क कर अपील की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में फेसबुक को ईमेल भेजा गया है। लेकिन जवाब का इंतज़ार है। जानकारों का कहना है कि संभवतः यह कार्रवाई किसी राजनीतिक शिकायत के बाद की गई हो सकती है।