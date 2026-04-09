Railway Special Train : रेलवे की सौगात: लखनऊ होकर मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04212 सुल्तानपुर से 20 मई से चलाई जाएगी। यह ट्रेन सुबह 4:00 बजे सुल्तानपुर से रवाना होगी और सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन मुंबई की ओर प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन के संचालन से सुल्तानपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें लखनऊ तक अलग से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।