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Railway Special Train : रेलवे की सौगात: लखनऊ होकर मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

Special Trains Announced: लखनऊ होकर मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को गर्मियों में बढ़ती भीड़ के बीच राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 09, 2026

सुल्तानपुर और वाराणसी से शुरू होंगी विशेष ट्रेनें, लखनऊ होकर एलटीटी तक करेंगी सफर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सुल्तानपुर और वाराणसी से शुरू होंगी विशेष ट्रेनें, लखनऊ होकर एलटीटी तक करेंगी सफर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Railway Special Update: गर्मियों के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लखनऊ होकर मुंबई के लिए दो विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश से मुंबई की ओर यात्रा करते हैं।

सुल्तानपुर से चलेगी पहली स्पेशल ट्रेन

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04212 सुल्तानपुर से 20 मई से चलाई जाएगी। यह ट्रेन सुबह 4:00 बजे सुल्तानपुर से रवाना होगी और सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन मुंबई की ओर प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन के संचालन से सुल्तानपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें लखनऊ तक अलग से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वाराणसी से दूसरी स्पेशल ट्रेन

दूसरी विशेष ट्रेन संख्या 04226 वाराणसी से 21 मई से शुरू होगी। यह ट्रेन हर गुरुवार को रात 1:35 बजे वाराणसी से रवाना होगी और सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से यह ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के लिए आगे बढ़ेगी। इस ट्रेन से वाराणसी और पूर्वांचल के यात्रियों को मुंबई जाने के लिए एक अतिरिक्त और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

लखनऊ बनेगा प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट

दोनों ही ट्रेनें लखनऊ होकर गुजरेंगी, जिससे राजधानी के यात्रियों को भी मुंबई जाने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी। लखनऊ पहले से ही एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, और इन ट्रेनों के संचालन से इसकी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यात्रियों को अब टिकट की उपलब्धता और यात्रा की योजना बनाने में भी आसानी होगी।

गर्मियों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर निर्णय

गर्मी के मौसम में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टियों और शादी-विवाह के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। रेलवे ने इसी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए इन विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है।

यात्रियों को मिलेगी राहत

इन स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से खासतौर पर कामकाजी लोगों, छात्रों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जो अक्सर मुंबई की यात्रा करते हैं। अतिरिक्त ट्रेनों से टिकट की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रतीक्षा सूची (वेटिंग) की समस्या भी कम होगी।

सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साफ-सफाई, सुरक्षा और समयबद्ध संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग और अन्य सेवाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा।

रेलवे की तैयारियां पूरी

रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्टाफ की तैनाती, रूट प्लानिंग और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।

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Published on:

09 Apr 2026 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Railway Special Train : रेलवे की सौगात: लखनऊ होकर मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

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