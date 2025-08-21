Accident: तेज रफ्तार का कहर: लखनऊ में डंपर डिवाइडर पर चढ़ा, बाल-बाल बचे राहगीर, पुलिस नदारद

Speeding Dumper Climbs Divider in Lucknow: राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती देर रात थाना बाजार खाला क्षेत्र के हैदरगंज चौराहे के पास एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसा इतना गंभीर था कि यदि उस समय सड़क पर वाहन या राहगीर मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।
यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार पर नियंत्रण और भारी वाहनों के आवागमन के समय निर्धारण के बिना ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हैदरगंज और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही रात के समय कम करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि हैवी व्हीकल्स के लिए बाईपास का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए।ड्राइवरों के लिए नियमित फिटनेस और अल्कोहल टेस्ट किए जाएं। सड़क पर स्पीड मॉनिटरिंग कैमरे लगाए जाएं जो तुरंत जुर्माने की कार्रवाई कर सकें।दुर्घटना के बाद तेज प्रतिक्रिया (Quick Response) के लिए स्थानीय पुलिस को और प्रशिक्षित किया जाए।