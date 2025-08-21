Accident: तेज रफ्तार का कहर: लखनऊ में डंपर डिवाइडर पर चढ़ा, बाल-बाल बचे राहगीर, पुलिस नदारद

Speeding Dumper Climbs Divider in Lucknow: राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार वाहनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती देर रात थाना बाजार खाला क्षेत्र के हैदरगंज चौराहे के पास एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसा इतना गंभीर था कि यदि उस समय सड़क पर वाहन या राहगीर मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।