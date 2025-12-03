“दरोगा भर्ती की तारीख घोषित; पेपरों की संख्या और अंक वितरण जानें पूरी जानकारी”

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी जैसे चरणों से गुजरकर चयनित होंगे। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें चार अलग-अलग विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। नहीं तो अभ्यर्थी पास नहीं माने जाएंगे।
SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4,543 खाली पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। इनमें नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पीएसी के प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के उप निरीक्षक और महिला एसआई के पद शामिल हैं। जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था। वे अब एग्जाम का पूरा टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
एसआई भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। और पूरी परीक्षा 400 अंकों की होगी। दो घंटे की अवधि में अभ्यर्थियों को कुल 160 प्रश्न हल करने होंगे। पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा—सामान्य हिंदी, कानून और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि व तार्किक क्षमता। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे, जिनका मूल्य 100-100 अंक होगा।
सबसे खास बात यह है कि पास होने के लिए सिर्फ कुल अंक ही पर्याप्त नहीं हैं। हर सेक्शन में कम से कम 35% अंक और पूरे पेपर में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है। किसी भी सेक्शन में तय प्रतिशत से कम आने पर उम्मीदवार असफल माना जाएगा।
लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। लिखित में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी गुजरना पड़ेगा। इन चरणों में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस की जांच की जाएगी। कुल मिलाकर, एसआई भर्ती इस बार काफी सुव्यवस्थित और स्पष्ट नियमों के साथ आयोजित होने जा रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से अच्छी तैयारी में जुट जाना चाहिए।
