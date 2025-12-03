4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

“दरोगा भर्ती की तारीख घोषित; पेपरों की संख्या और अंक वितरण जानें पूरी जानकारी”

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस की एसआई भर्ती के लिए 4,543 पदों पर परीक्षा शेड्यूल जारी हुआ है। उम्मीदवारों को 400 अंकों की लिखित परीक्षा और पीएसटी तथा पीईटी चरणों से गुजरकर चयनित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Dec 03, 2025

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी जैसे चरणों से गुजरकर चयनित होंगे। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें चार अलग-अलग विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। नहीं तो अभ्यर्थी पास नहीं माने जाएंगे।

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4,543 खाली पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। इनमें नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पीएसी के प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के उप निरीक्षक और महिला एसआई के पद शामिल हैं। जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था। वे अब एग्जाम का पूरा टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रत्येक पेपर सौ अंक का होगा, 2 घंटे में हल करने होंगे 160 प्रश्न

एसआई भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। और पूरी परीक्षा 400 अंकों की होगी। दो घंटे की अवधि में अभ्यर्थियों को कुल 160 प्रश्न हल करने होंगे। पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा—सामान्य हिंदी, कानून और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि व तार्किक क्षमता। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे, जिनका मूल्य 100-100 अंक होगा।

प्रत्येक सेशन में 35 प्रतिशत तो पूरे पेपर में 50 प्रतिशत अंक लाना होगा अनिवार्य

सबसे खास बात यह है कि पास होने के लिए सिर्फ कुल अंक ही पर्याप्त नहीं हैं। हर सेक्शन में कम से कम 35% अंक और पूरे पेपर में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है। किसी भी सेक्शन में तय प्रतिशत से कम आने पर उम्मीदवार असफल माना जाएगा।

लिखित परीक्षा के बाद होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट

लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। लिखित में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी गुजरना पड़ेगा। इन चरणों में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस की जांच की जाएगी। कुल मिलाकर, एसआई भर्ती इस बार काफी सुव्यवस्थित और स्पष्ट नियमों के साथ आयोजित होने जा रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से अच्छी तैयारी में जुट जाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 05:24 pm

Published on:

03 Dec 2025 10:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / “दरोगा भर्ती की तारीख घोषित; पेपरों की संख्या और अंक वितरण जानें पूरी जानकारी”

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ की मेनका सोनी बनीं रेड मंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला काउंसिलर, गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी मेनका सोनी ने रचा इतिहास, वाशिंगटन के रेडमंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिलर बनीं   (फोटो सोर्स :Facebook News Grou
यूपी न्यूज

1971 के समुद्री शेर: दुश्मन को कंपा देने वाले भारतीय नौ सैनिकों की वीरगाथा, यूपी के बेटों ने रचा इतिहास

समुद्र के सिपाही: 1971 के वो योद्धा, जिन्हें दुश्मन आज भी ‘समुद्री शेर’ कहकर याद करता है (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ

UP Roadway: रोडवेज में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री, परिचालक पदों पर रचा इतिहास-पुरुष पीछे, महिलाएं तेजी से बढ़ी आगे

194 पदों में 95 बनीं परिचालक, पुरुष चालक बनने से कतराए, जानें कितनी मिलती है तनख्वाह, क्यों कम है पुरुषों का रुझान     (फोटो सोर्स : Information Department )   
लखनऊ

Lucknow में अवैध विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, महापौर सड़कों पर उतरीं-कुर्सी रोड पर रातभर चली छापेमारी

महापौर सुषमा खरकवाल ने किया मौके पर निरीक्षण, नाम बदलकर रहने वालों की जांच में तेजी (फोटो सोर्स : Municipal Corporation Media Cell)
लखनऊ

UP Crime गोमती नगर हत्या: शारीरिक संबंध ना बनाने पर मिली मौत, आरोपी गिरफ्तार

शारीरिक संबंध का वादा न निभाने पर महिला की निर्मम हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.