गर्मियों में बच कर रहे ये मरीज नहीं तो किडनी की चुकानी पड़ सकती है कीमत, बच्चों में भी असर

Summer Season: गर्मियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए काल बनती जा रही है। गर्मियों से होने वाली बीमारियां सीधा किडनी पर असर डाल रही है। खासकर डॉयबिटीज मरीजों में अधिक प्रभाव हो रहा है।

गर्मियों में ऐसी समस्याएं डॉक्टरों के सामने आ रही हैं जो अभी तक कभी नहीं आईं हैं। गर्मी में डायरिया ग्रसित बच्चों में किडनी पर कभी भी असर नहीं देखा जाता रहा है लेकिन पहली बार 9-10 साल के तीन बच्चों की डायरिया के कारण किडनी प्रभावित हुई है। मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ के अंडर में तीन बच्चों का इलाज शुरू किया गया है।

