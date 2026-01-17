UP Politics: मायावती के बयान पर स्वामी आनंद स्वरूप का समर्थन, ब्राह्मण समाज से बसपा के साथ खड़े होने की अपील

स्वामी आनंद स्वरूप के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल एक संत का विचार नहीं, बल्कि उस असंतोष की अभिव्यक्ति है, जो ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में पनप रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि मायावती वास्तव में ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती हैं, तो यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़े समीकरण बदल सकता है। वहीं, कुछ लोग इसे केवल बयानबाजी मान रहे हैं और कहते हैं कि ज़मीन पर इसका असर तभी दिखेगा, जब ठोस नीतिगत घोषणाएं होंगी।