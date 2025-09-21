ओडिशा के स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाना सही, विपक्ष पर जमकर बरसे BJP सांसद दिनेश शर्मा

ओडिशा के स्कूलों में भगवद गीता पाठ के प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद शर्मा ने कहा कि इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बच्चों में नैतिकता का भाव पैदा करने के लिए यह जरूरी है। ओडिशा सरकार का ये एक अच्छा कदम है। बिहार में RJD कार्यकर्ताओं की PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर शर्मा ने कहा कि जैसी करनी होती है, वैसी भरनी भी होती है। जनता सब जान रही है, विधानसभा चुनाव में RJD को जवाब मिल जाएगा।