UP ATS की बड़ी कार्रवाई: शामली से छह हिरासत में, आतंकी मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने

पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर एटीएस ने शामली जिले में कार्रवाई करते हुए छह युवकों को हिरासत में लिया है। इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उनका इस मॉड्यूल में क्या रोल था। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। यदि पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं, तो संबंधित युवकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।