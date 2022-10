मदरसों के जरिए घुसपैठ कोशिश कर रहे आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने डाला नेपाल बॉर्डर पर डेरा

जेएमबी (JMB) और एक्यूआईएस (AQIS) मदरसों के जरिए यूपी में अपनी पैठ बनाने के प्रयास में हैं। इसी वजह से यूपी एटीएस के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर पर डेरा डाल लिया है। terrorists are trying to infiltrate into up through madrassas

लखनऊ Published: October 12, 2022 09:34:51 am

आतंकी मदरसों के जरिए यूपी घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद से खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर डेरा डाल लिया है। बताया जा रहा है कि जमाअत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अलकायदा इंडियन सब कांटिनेंट (AQIS) मदरसों के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने के प्रयास में हैं। इसी वजह से यूपी एटीएस के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता के साथ नेपाल बॉर्डर के नजदीक संचालित मदरसों पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। आशंका जताई गई है कि बांग्लादेश और असम के बाद इन संगठनों के आतंकी नेपाल के नजदीकी मदरसों के जरिए घुसपैठ की फिराक में हैं।

