Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

उड़ान के समय नहीं उठा विमान, पायलट ने किसी तरह अंतिम छोर से पहले रोका, बड़ा हादसा टला

इंडिगो की लखनऊ-दिल्ली फ्लाइट रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद भी हवा में ऊपर नहीं उठ पाई। कैप्टन ने रनवे के अंतिम छोर से पहले विमान को रोक दिया। घटना से विमान में बैठे 151 यात्री डर गए।

लखनऊ

Aman Pandey

Sep 14, 2025

Indigo Flight Emergency Landing
इंडिगो की लखनऊ-दिल्ली फ्लाइट रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद भी हवा में ऊपर नहीं उठ पाई। (ANI)

लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E-2111 टेक ऑफ से पहले रुक गई। इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2111 लखनऊ से दिन में 11 बजे उड़ान भरती है। यह दिल्ली में 12:10 बजे लैंड करती है। बोर्डिंग के बाद शनिवार को फ्लाइट 10:55 बजे रनवे पर पहुंची। रनवे पर फ्लाइट ने तज रफ्तार पकड़ ली थी तभी अचानक यात्रियों ने एक तेज आवाज सुनी और फ्लाइट की गति धीमी पड़ गई।

रनवे पर दौड़ता विमान अचानक रुका

फ्लाइट के यात्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, “यह ईश्वर की कृपा ही थी। बड़ा हादसा होने से बच गया। फ्लाइट रनवे पर दौड़ रहा था तभी जोरदार आवाज आई और फ्लाइट अचानक रुक गई।

‘अबेंडिंग टेक ऑफ’ क्या है

सूत्रों के मुताबिक, पायलट ने तुरंत एटीसी को ‘अबेंडिंग टेक ऑफ’ की जानकारी दी। यह प्रकिया तब अपनाई जाती है जब उड़ान भरते समय विमान में तकनीकी खराबी या आसामान्य स्थिति का संकेत मिले। जब पायलट टेक ऑफ रद्द करने का फैसला लेता है तो वह तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाता है, इंजन को रिवर्स मोड में डालता है और स्पीड ब्रेकर (स्पॉयलर) को सक्रिय कर देता है।

दूसरे विमान से यात्रियों को किया रवाना

सूत्रों के मुताबिक, खराबी का पता चलते ही एयरलाइन ने यात्रियों को कुछ ही देर में दूसरे विमान से दिल्ली रवाना किया। हालांकि, उन्हें तय समय से लगभग ढाई घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचाया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 09:46 am

Published on:

14 Sept 2025 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / उड़ान के समय नहीं उठा विमान, पायलट ने किसी तरह अंतिम छोर से पहले रोका, बड़ा हादसा टला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.