उड़ान के समय नहीं उठा विमान, पायलट ने किसी तरह अंतिम छोर से पहले रोका, बड़ा हादसा टला

लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E-2111 टेक ऑफ से पहले रुक गई। इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2111 लखनऊ से दिन में 11 बजे उड़ान भरती है। यह दिल्ली में 12:10 बजे लैंड करती है। बोर्डिंग के बाद शनिवार को फ्लाइट 10:55 बजे रनवे पर पहुंची। रनवे पर फ्लाइट ने तज रफ्तार पकड़ ली थी तभी अचानक यात्रियों ने एक तेज आवाज सुनी और फ्लाइट की गति धीमी पड़ गई।
फ्लाइट के यात्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, “यह ईश्वर की कृपा ही थी। बड़ा हादसा होने से बच गया। फ्लाइट रनवे पर दौड़ रहा था तभी जोरदार आवाज आई और फ्लाइट अचानक रुक गई।
सूत्रों के मुताबिक, पायलट ने तुरंत एटीसी को ‘अबेंडिंग टेक ऑफ’ की जानकारी दी। यह प्रकिया तब अपनाई जाती है जब उड़ान भरते समय विमान में तकनीकी खराबी या आसामान्य स्थिति का संकेत मिले। जब पायलट टेक ऑफ रद्द करने का फैसला लेता है तो वह तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाता है, इंजन को रिवर्स मोड में डालता है और स्पीड ब्रेकर (स्पॉयलर) को सक्रिय कर देता है।
सूत्रों के मुताबिक, खराबी का पता चलते ही एयरलाइन ने यात्रियों को कुछ ही देर में दूसरे विमान से दिल्ली रवाना किया। हालांकि, उन्हें तय समय से लगभग ढाई घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचाया गया।