उड़ान के समय नहीं उठा विमान, पायलट ने किसी तरह अंतिम छोर से पहले रोका, बड़ा हादसा टला

लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E-2111 टेक ऑफ से पहले रुक गई। इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 2111 लखनऊ से दिन में 11 बजे उड़ान भरती है। यह दिल्ली में 12:10 बजे लैंड करती है। बोर्डिंग के बाद शनिवार को फ्लाइट 10:55 बजे रनवे पर पहुंची। रनवे पर फ्लाइट ने तज रफ्तार पकड़ ली थी तभी अचानक यात्रियों ने एक तेज आवाज सुनी और फ्लाइट की गति धीमी पड़ गई।