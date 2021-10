त्योहार के लिए शुरू हो रही यह ट्रेनें, मार्च 2022 तक चलेंगी यह ट्रेनें

These trains starting for festival will run till March 2022- त्योहारों का महीना (Festive Season) शुरू हो चुका है। लोग घर जाने के लिए टिकट बुकिंग (Ticket Booking) कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में टिकट को लेकर मारामारी न हो इसके लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन अवधि का विस्तार करने का फैसला किया है।