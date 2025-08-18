शाहजहांपुर का नाम बदले सरकार, उमा भारती ने उठाई मांग

उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते हैं। वे अपने आप को इस देश का बादशाह और शहंशाह समझते हैं। राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं और 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी रोकने के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) होता है तो वे उसका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 'वोट चोरी' हो रही है।