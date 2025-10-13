UP 69,000 Teacher Recruitment: सात साल से न्याय की राह पर ठहरे सपने: 69 हजार भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा-अब या तो सुनवाई, या विधान भवन का घेराव

प्रदेश में वर्ष 2019 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लिखित परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को हुआ था और परिणाम मई 2020 में जारी किए गए। इस भर्ती में आरक्षण प्रणाली को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण का गलत निर्धारण कर सामान्य वर्ग के सीटों में कटौती और अनुचित वरीयता दी गई। कई अभ्यर्थियों ने इस मामले को हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। अदालत ने कुछ याचिकाओं को स्वीकार कर सुनवाई शुरू की थी। परंतु अब तक राज्य सरकार की ओर से ठोस उत्तर या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया, जिससे मामला अधर में है।