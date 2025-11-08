Free Ration Distribution: यूपी में नवंबर का फ्री राशन 25 नवंबर तक मिलेगा, ई-पॉस मशीन से होगा पूरा वितरण

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नवंबर का वितरण शुरू होने से पहले गोदामों से राशन दुकानों तक स्टॉक की सप्लाई पूरी कर ली गई है। सभी दुकानों पर QR आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि राशन सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार ने कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर ही अपने निकटतम राशन केंद्र से सामग्री प्राप्त कर लें और किसी भी समस्या की स्थिति में टोल-फ्री नंबर या खाद्य विभाग की स्थानीय टीमों से तुरंत संपर्क करें।