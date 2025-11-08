Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Free Ration Distribution: यूपी में नवंबर का फ्री राशन 25 नवंबर तक मिलेगा, ई-पॉस मशीन से होगा पूरा वितरण

Free Ration Distribution Dates उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के फ्री राशन वितरण की तारीखें जारी कर दी हैं। प्रदेशभर में शनिवार से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलने वाले वितरण के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी उचित दर दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशन समय पर, पारदर्शी और ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाए।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 08, 2025

public distribution system (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

public distribution system (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Free Ration Distribution Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर दी है। प्रदेशभर में शनिवार से फ्री राशन वितरण शुरू होगा, जो 25 नवंबर तक जारी रहेगा। राशन वितरण सुचारू रूप से चले, इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं और उचित दर दुकानों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्डधारक को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराया जाए।

विभाग ने साफ किया है कि इस बार भी पूरा वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे। डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ प्रत्येक कार्डधारक की उपस्थिति और प्राप्त राशन का ऑनलाइन डेटा सुरक्षित किया जाएगा। राशन दुकानदारों को मशीनें सुचारू रखने, नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करने और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश सरकार अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल और दाल सहित अन्य खाद्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराती है। महीने के मध्य तक वितरण पूरा कराने के लिए जिला अधिकारियों की टीमों को भी सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो सके।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नवंबर का वितरण शुरू होने से पहले गोदामों से राशन दुकानों तक स्टॉक की सप्लाई पूरी कर ली गई है। सभी दुकानों पर QR आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि राशन सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार ने कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर ही अपने निकटतम राशन केंद्र से सामग्री प्राप्त कर लें और किसी भी समस्या की स्थिति में टोल-फ्री नंबर या खाद्य विभाग की स्थानीय टीमों से तुरंत संपर्क करें।

