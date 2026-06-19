अखिलेश यादव की नई स्ट्रैटजी, बसपा की तरह अब ब्राह्मणों के बल पर सत्ता में वापसी की चाहत

ऐसे में अगर मुस्लिम और यादव के साथ अखिलेश को ब्राह्मणों का भी साथ मिल जाता है, तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। वैसे, कुछ सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि ब्राह्मण समाज में योगी सरकार या कहें कि भाजपा के प्रति नाराजगी इतनी भी नहीं है कि वे सपा की ‘साइकिल’ पर सवार हो जाएँ। उनकी नजर में यह नाराजगी से ज्यादा रूठना है। इसके अलावा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काफी काम हुए हैं। विकास के मामले में यूपी कई दूसरे राज्यों से तेज दौड़ रहा है। उनके मुताबिक, भले ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति देखी जाती हो, लेकिन आजकल मतदाता विकास के पैमाने पर भी पार्टियों को तोलता है और उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है।