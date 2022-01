आजम खान ही नहीं, राजा भैया, मुख्तार अंसारी समेत, सलाखों के पीछे रहकर चुनाव लड़ चुके हैं ये नेता

UP Election- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जब प्रत्याशियों की सूची जारी की तो इसमें दो नाम ने सबका ध्यान खींचा। इसमें एक बड़ा नाम है आजम खान जो कि रामपुर विधानसभा से एक बार फिर सपा के ही टिकट पर ताल ठोंक रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जब प्रत्याशियों की सूची जारी की तो इसमें दो नाम ने सबका ध्यान खींचा। इसमें एक बड़ा नाम है आजम खान जो कि रामपुर विधानसभा से एक बार फिर सपा के ही टिकट पर ताल ठोंक रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त जेल में हैं। इसी तरह कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कोई जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेगा। पहले भी कई राजनेता जेल में रहकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते हैं। इनमें कुछ तो मंत्री भी बने।

