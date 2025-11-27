UP में SIR से परेशान BLO, 4 की मौत, काम के प्रेशर में रो रही शिक्षिका…एक शिक्षामित्र ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्य में तैनात एक सहायक अध्यापक (BLO) विपिन यादव की जहर खाने से मौत हो गई। यह मामला तब गंभीर हो गया जब मरने से पहले विपिन ने प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। विपिन यादव का एक वीडियो सामने आया, जिसे अस्पताल में उनकी पत्नी सीमा यादव ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में विपिन ने अपनी मौत का जिम्मेदार तरबगंज के एसडीएम विश्वामित्र सिंह, नवाबगंज के बीडीओ रवि गुप्ता और लेखपाल को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अधिकारी काम को लेकर उन पर लगातार अनुचित दबाव बना रहे थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। पत्नी सीमा यादव ने भी पुष्टि की कि उनके पति पिछले काफी समय से अधिकारियों के दबाव के कारण मानसिक तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले विपिन गोंडा के जैतपुर माझा में सहायक अध्यापक थे और पत्नी के साथ वहीं रहते थे।