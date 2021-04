UP Board Exam 2021: 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित, 15 मई तक सभी स्कूल बंद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in up) से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सीबीएसई (CBSE) की तरह यूपी बोर्ड (UP board exams) की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने खुद इस बात का एलान किया है। बुधवार को ही भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी (Umesh Dwivedi) ने उन्हें पत्र लिख यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द अथवा स्थगित करने की मांग की थी। डिप्टी सीएम ने गुरुवार को होम आईसोलेट चल रहे कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM yogi) से इस संबंध में चर्चा की और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित करने व 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेजों को भी 15 मई तक बंद करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को भी 15 मई तक स्थगित कर दिया गया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होनी थीं। 10वीं की परीक्षा 25 मई को तो 12वीं की परीक्षाएं 28 मई को समाप्त होनी थी। करीब 56 लाख परीक्षार्थियों के इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठना था।

ये भी पढ़ें- यूपीः हर दस में एक व्यक्ति मिला कोरोना संक्रमित, रिकॉर्ड 20,510 आए नए मामले, 67 की मौत

मई के पहले सप्ताह में लिया जाएगा फैसला-

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 20 मई तक स्थगित की गई है। मई के पहले सप्ताह में फैसला किया जाएगा कि परीक्षा करानी है या अन्य विकल्पों पर विचार करना है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा 15 मई तक स्थगित की गई है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले बुधवार को डॉ दिनेश शर्मा ने कहा बोर्ड परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की स्थिति के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति का आकलन समय-समय पर किया जा रहा है। हमारे 19 अधिकारी जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हैं, इनमें से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। यह स्थिति चिंताजनक है।

ये भी पढ़ें- कोरोनाः अगर हैं बीमार, तो घबराए नहीं, घर बैठे जांच से लेकर अस्पताल में दाखिले तक अपनाएं ये Steps