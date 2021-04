UP Board परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, तारीखों में होगा बदलाव, डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान

- यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav)की वजह से आगे बढ़ सकती है यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख (UP Board Exam Dates). - आठ मई से परीक्षाएं कराने के लिए मंथन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं (UP Board Exams 2021) के लिए अभ्यार्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वजह है यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election)। इनकी वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें (UP Board Exam Dates) कुछ आगे बढ़ सकती हैं। खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने इस पर जानकारी दी व कहा कि पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल में कराना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर शिक्षक चुनाव ड्यूटी में बिजी रहेंगे। साथ ही मतदान के वक्त कई स्कूल-कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया जाएगा।

24 अप्रैल से होनी थी परीक्षाएं-

यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा की शुरुआत 24 अप्रैल से होनी थी। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, अगले कुछ दिनों में परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की जा सकती है। अनुमान है कि मई के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती हैं। बोर्ड के अधिकारियों की मानें, तो 8 मई से 30 मई के बीच परीक्षा का आयोजन हो सकता है। उधर, यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में आयोजित किये जाएंगे। पंचायत चुनाव का पहला चरण 15, दूसरा 19, तीसरा 26 और चौथा चरण 29 को है. वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी।

आईसीएसई के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें खा सकती हैं मेल-

यदि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव होता है तो यह सीबीएसई और आईसीएसई/आईएससी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों से मेल खा सकती हैं। आईसीएसई की 10वीं और आईएससी की 12वीं परीक्षाएं 5 मई से शुरू हो रही हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होकर 14 जून 2021 तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस वर्षकरीब 56 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे, जिनमें 29 लाख 10वीं की परीक्षा के होंगे और 26 लाख 12वीं की परीक्षा के होंगे।