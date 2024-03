UP Board: यूपी बोर्ड परीक्षाएं खत्म, 16 मार्च से जांची जाएंगी कापियां

यह भी पढ़ें

(Evaluation Center) इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाईस्कूल में कुल 29 लाख 47 हजार 311 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25 लाख 77 हजार 997 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। दोनों ही कक्षाओं में कुल 55 लाख 25 हज़ार 308 परीक्षार्थियों को इस बार परीक्षा शामिल होना था। (260 assessment centres to be set up) बता दें कि बीते साल रिकॉर्ड समय में यूपी बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को पूरा करने के साथ ही परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया था। इस बार बोर्ड पिछले साल के रिकार्ड समय को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है।