Yogi कैबिनेट का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्रियों पर जेएस विश्वविद्यालय बंद, ग्रेटर नोएडा में IIMT ऑफ-कैंपस मंजूर

इन दोनों फैसलों को एक साथ देखने पर योगी सरकार की शिक्षा नीति की स्पष्ट झलक मिलती है। एक ओर जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नियमों का पालन करने वाले और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को विस्तार का अवसर दिया जा रहा है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी अहम साबित होगी। योगी सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि राज्य में शिक्षा केवल डिग्री बांटने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत आधारशिला है।