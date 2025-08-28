Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर किया ‘एक्स’ पर पोस्ट, पूर्व सांसद ने की मुकदमा दर्ज करने की

UP CM posted on 'X' on Rahul Gandhi statement मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान को 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान बताया है। पूर्व सांसद ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Aug 28, 2025

मुख्यमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)
(फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)

UP CM posted on 'X' on Rahul Gandhi statement मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे राजनीतिक मर्यादा का पतन बताया है। एक्स (X) पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है। जिसने स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इधर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने कहा राजनीतिक मर्यादा का पतन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं का यह कृत न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा की एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है। जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लोगों के मन में बसते हैं। बिहार की जनता इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में 135 मकान को जारी की गई आरसी, 40 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बुलडोजर चलाने की तैयारी
कन्नौज
मामले की जानकारी देते विधायक कैलाश राजपूत (फोटो सोर्स- कन्नौज 'X' वीडियो ग्रैब)

पूर्व सांसद ने तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग

पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं उनकी दिवंगत माता के लिए जिन भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई जितना भी माफी मांगे। इसी संदर्भ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

लगातार गाली दी जा रही

पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की माता-पिता, उनकी जाति आदि को लेकर गाली दी जा रही है। निम्न भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।‌ ऐसे में इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन चल सकता है। इसी इसी मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में धर्म परिवर्तन: बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मान्तरण, चार गिरफ्तार
कन्नौज
गुरसहायगंज थाना पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 09:37 pm

Published on:

28 Aug 2025 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर किया ‘एक्स’ पर पोस्ट, पूर्व सांसद ने की मुकदमा दर्ज करने की

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.