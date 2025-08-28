मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर किया ‘एक्स’ पर पोस्ट, पूर्व सांसद ने की मुकदमा दर्ज करने की

UP CM posted on 'X' on Rahul Gandhi statement मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे राजनीतिक मर्यादा का पतन बताया है। एक्स (X) पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है। जिसने स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इधर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं का यह कृत न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा की एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है। जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लोगों के मन में बसते हैं। बिहार की जनता इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी।
पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं उनकी दिवंगत माता के लिए जिन भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई जितना भी माफी मांगे। इसी संदर्भ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की माता-पिता, उनकी जाति आदि को लेकर गाली दी जा रही है। निम्न भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन चल सकता है। इसी इसी मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है।