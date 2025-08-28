मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर किया ‘एक्स’ पर पोस्ट, पूर्व सांसद ने की मुकदमा दर्ज करने की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं का यह कृत न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा की एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा है। जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लोगों के मन में बसते हैं। बिहार की जनता इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी।