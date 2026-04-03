Petrol Diesel LPG Black Market: यूपी में ईंधन कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन: 233 एफआईआर, 20 गिरफ्तार, हजारों छापेमारी

अब तक की कार्रवाई में कुल 233 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो इस बात का संकेत है कि कालाबाजारी के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त है। इसके अलावा 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर अवैध रूप से ईंधन की बिक्री, जमाखोरी और नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। पुलिस और प्रशासन इन मामलों की गहराई से जांच कर रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।