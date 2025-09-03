हुक्के के साथ जबरदस्ती पिलाई शराब; इसके बाद नाबालिग को माता-पिता के साथ ‘ओछी हरकत’ करने पर किया मजबूर

डर के कारण लड़के ने पहले घर से 1.4 लाख रुपये नकद लाकर एक सीनियर को दे दिए। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित से सोने के गहने मांगने शुरू कर दिए। जिसके बाद छात्र ने उसे अपनी मां के सोने के गहने लाकर दिए। लड़के के पिता ने पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को आरोपियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। गोमतीनगर के थाना प्रभारी बीसी तिवारी ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।