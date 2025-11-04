UP D.Pharm 2025: डी.फार्मा विशेष काउंसलिंग का पांचवा चरण 4 से 11 नवम्बर तक, अभ्यर्थियों को मिला आखिरी मौका

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने बताया है कि यह काउंसलिंग चरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहे। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा का पालन करते हुए परिषद की अधिकृत वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग संबंधी गतिविधियां पूर्ण करें। सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक संस्थानों के विकल्पों का चयन (Choice Filling) करें ताकि उन्हें सीट प्राप्ति की संभावना अधिक हो। इस बार की विशेष काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक संस्थानों में विशेष कोटे की सीटों के लिए भी यह प्रक्रिया समान रूप से लागू रहेगी।