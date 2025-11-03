Winter Season: मौसम ने बदली चाल: कोहरे की चादर और ठंडी हवाओं ने लखनऊ को किया सिहरन से भरपूर

लखनऊ में रविवार को धूप तो खिली रही, लेकिन हल्की ठंडी हवाओं ने मौसम में सर्दी का एहसास करवा दिया। सुबह और शाम के वक्त लोग हल्के गर्म कपड़ों में नजर आए। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर मॉर्निंग वॉक करने वालों ने बताया कि अब हवा में ठंडक महसूस हो रही है और कोहरा भी आंखों को भिगो रहा है। निशातगंज निवासी रवि त्रिपाठी ने बताया, “सुबह 6 बजे निकलते ही हवा ठंडी लगी। पिछले दो-तीन दिनों से तापमान में फर्क महसूस हो रहा है। अब लगता है कि दीपावली तक ठंड अपना असर दिखाएगी। वहीं हजरतगंज, गोमतीनगर और आलमबाग क्षेत्रों में भी सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। वाहन चालकों को दृश्यता कम होने के कारण लाइट जलाकर चलना पड़ा।