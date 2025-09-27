यूपी में दिवाली की खुशखबरी! बिजली बिल में राहत और मुफ्त गैस सिलिंडर से आम जनता को बड़ी राहत

Free LPG Cylinder Scheme in UP:उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस दिवाली पर खुशखबरी है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अक्तूबर माह में विशेष राहत मिलने जा रही है। जुलाई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क अक्तूबर में वसूला जाएगा, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 1.63 प्रतिशत कम होगा। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा और प्रदेशवासियों पर कुल मिलाकर लगभग 113.54 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ कम होगा।
प्रदेश में हर माह ईंधन अधिभार शुल्क तय होता है। जून 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क सितंबर माह में वसूला जा रहा है। इसे जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। वहीं, जुलाई का अधिभार शुल्क अक्तूबर में वसूला जाएगा। इस तरह, उपभोक्ताओं को एक महीने की वित्तीय राहत मिलने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों पर गरीब महिलाओं को राहत देने का खास इंतजाम किया गया है। इस वर्ष भी 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को पिछले वर्ष की तरह दो मुफ्त एलपीजी गैस सिलिंडर दिए जाएंगे।
इस योजना को लागू करने के लिए संबंधित प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर कुल 1385.34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कदम गरीब महिलाओं को आर्थिक और घरेलू स्तर पर राहत देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस तरह, दिवाली के मौके पर प्रदेशवासियों को दो बड़े तोहफे मिल रहे हैं। एक तरफ बिजली उपभोक्ताओं का बिल कम होगा और दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिलेंगे। ये कदम आम जनता के लिए आर्थिक राहत और त्योहारों की खुशियों को दोगुना करने वाले साबित होंगे।