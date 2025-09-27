यूपी में दिवाली की खुशखबरी! बिजली बिल में राहत और मुफ्त गैस सिलिंडर से आम जनता को बड़ी राहत

Free LPG Cylinder Scheme in UP:उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस दिवाली पर खुशखबरी है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अक्तूबर माह में विशेष राहत मिलने जा रही है। जुलाई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क अक्तूबर में वसूला जाएगा, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 1.63 प्रतिशत कम होगा। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा और प्रदेशवासियों पर कुल मिलाकर लगभग 113.54 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ कम होगा।