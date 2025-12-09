Yogi Government: एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, योगी सरकार की नीति से यूपी बना आर्थिक ताकत का केंद्र

आज उत्तर प्रदेश केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एथेनॉल सप्लाई का एक भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। केंद्र सरकार की ग्रीन एनर्जी और वैकल्पिक ईंधन नीति में भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में प्रदेश का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी बल मिल रहा है। औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश एथेनॉल आधारित इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, जिससे राज्य की पहचान केवल कृषि प्रधान राज्य तक सीमित न रहकर एक मजबूत औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी स्थापित होगी।