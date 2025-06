Lok Sabha Election Voter Awareness: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची होगी सटीक – ERO प्रशिक्षण अभियान शुरू

Election Commission: उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को तीन चरणों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो सके।

लखनऊ•Jun 17, 2025 / 11:01 pm• Ritesh Singh

फोटो सोर्स : Patrika

UP Gears Up for Clean Voter Rolls: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योग्यता व सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तैयारी तेज़ हो गई है। इसी क्रम में आज, कल व 25 जून को लखनऊ के उप्र. प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (UPAM), अलीगंज में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) का तीन-चरणीय एक-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है।

Hindi News / Lucknow / Lok Sabha Election Voter Awareness: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची होगी सटीक – ERO प्रशिक्षण अभियान शुरू