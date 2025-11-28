प्रदेश सरकार की घोषणा: आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं, केवल परिचय पत्र, ये विकल्प बताए गए

UP government announces: Aadhaar card not birth certificate उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है।‌ जिसके अनुसार आधार कार्ड केवल परिचय पत्र है। इसका उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में अंकित जन्मतिथि के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है। इसकी जगह कई अन्य विकल्प बताए गए हैं। जो पहले से जन्मतिथि के रूप में मान्य चले आ रहे हैं।