UP Government Notice: शिक्षा योजनाओं में लापरवाही पर सख्त योगी सरकार- 40 जिलों को नोटिस, 15 दिन में काम पूरा करने का आदेश

राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में प्रत्येक जिले में साइंस पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, ताकि बच्चों को विज्ञान की अवधारणाओं को प्रायोगिक रूप से समझने में मदद मिल सके। परंतु, कई जिलों में इस दिशा में जमीन चयन तक नहीं किया गया है, जिससे परियोजना ठप पड़ी है। शासन ने अब संबंधित जिलों को चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय में भूमि चयन और कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो उस जिले का बजट रोक दिया जाएगा।