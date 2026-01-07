Yogi Government का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति बंटवारा अब 10 हजार में, किराया रजिस्ट्रेशन हुआ सस्ता

सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां संपत्ति पैतृक हो और उसका विभाजन उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हिस्से के अनुपात में किया जा रहा हो। यानी पिता, पुत्र, पौत्र या उससे आगे की पीढ़ियों के बीच संपत्ति का बंटवारा इस नई व्यवस्था के तहत किया जा सकेगा। इस फैसले से संयुक्त परिवारों में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कम शुल्क के कारण लोग अब कानूनी रूप से संपत्ति का विभाजन कराएंगे, जिससे भविष्य में विवाद की संभावना काफी कम हो जाएगी।